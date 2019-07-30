2019/07/30 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعلن كلية النسور الجامعة عن توفر وظائف لاصحاب الشهادات العليا دكتوراه حصرا ضمن التخصصات التالية: دكتوراه في هندسة الاتصالات دكتوراه …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعلان وظائف في كلية النسور الجامعة كلية النسور الجامعة | Al-Nisour University College.

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