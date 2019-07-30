شاهد “بالفديو”.. رد فعل رونالدو وهو يرى لاعب برازيلي يحتفل بالهدف بنفس طريقته

2019/07/30 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق اظهرمقطع فديو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو يرى البرازيلي سيزينها، يحتفل بنفس طريقة الدون الخاصة بعد تسجيله هدف على اليوفنتوس في مباراة ودية.

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