وزير النقل يعلن اعتماد التكنولوجيا الحديثة في الملاحة الجوية لتطوير عملها

2019/07/30 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير النقل عبدالله لعيبي ، تطبيق تقنية رادار ( MODE S) الحديثة والمتطورة في الملاحة الجوية التي تسهم في تسهيل عمل المراقب الجوي من خلال حصوله على معلومات اكثر دقة تساعده في السيطرة على الفضاء الجوي العراقي .واوضح لعيبي في بيان ” ان الشركة قامت بهذه الخطوة المهمة لتساهم في تخفيف العبء عن […]

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