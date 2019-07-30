2019/07/30 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس بحث بشير خليل الحداد نائب رئيس مجلس النواب مع لؤي شبانة المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان والوفد المرافق له ، سبل تفعيل آليات التعاون المشترك بين مجلس النواب وصندوق الأمم المتحدة للسكان وأهمية تنفيذ المشاريع التنموية الكبيرة، فضلاً عن مناقشة قانون الإحصاء والتعـداد السكاني الذي بات من الضرورات لوضع الخطط

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحداد يبحث مع مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان تنفيذ المشاريع التنموية والتعـداد السكاني وكالة خطوة برس.

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