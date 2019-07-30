2019/07/30 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت مديرية المالية في هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، بتوزيع الوجبة الثانية من بطاقة” كي كارد ” بين مقاتلي قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مالية الحشد تباشر بتوزيع الوجبة الثانية من بطاقة “كي كارد” بين مقاتلي قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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