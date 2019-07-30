أحمد جرادات - عناقيد الأدب : يوميات الحرب والمقاومة

2019/07/30 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_جرادات (في الذكرى الثالثة عشرة للانتصار على عدوان تموز 2006: مقال قديم)عناقيد الأدب : يوميات الحرب والمقاومةملخَّصتمهيـــدتتناول هذه الورقة النصوص الأدبية- وليس المقالات الصحفية- التي كُتبت بأقلام لبنانية في إدانة العدوان ودعم المقاومة أثناء العدوان الإسرائيلي على لبنان في تموز/ يوليو-آب/أغسطس 2006 على مدى ثلاثة وثلاثين يوماً، والتي قمتُ بجمعتها أثناء زيارتي إلى بيروت، بما فيها الضاحي......

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