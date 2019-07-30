وديع العبيدي - مقامات ألجيريا.. (3)

2019/07/30 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وديع_العبيدي وديع العبيديمقامات ألجيريا..[3](هو جرحي كان شويه..ولا دمعي ودمي ميّة..ولا أنا عانيت قليل)/ وردة الجزائرية(1)الْبَحرُ نقطَةٌ، وَالأرْضُ مَسَافةٌ..الأرْضُ نقطَةٌ، وَالسّمَاءُ مَسَافَةٌ..الْقَدَمُ نقطَةٌ، وَالْعَيْنُ/(الأفُقُ) مَدَى..الْمَسَافَةُ وَالْمَدَى أسْوَدَانِ..كَيْفَ سَنرْسُمُ مَسَافَتَنا..أنْتِ وَأنَا..كَيْفَ اقْتَرَحْتِ الْمَسَافَةَ........

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