معتصم حمادة - للاجئ الفلسطيني ليس ضد القانون القانون ضد اللاجئ الفلسطيني

2019/07/30 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #معتصم_حمادة اللاجئ الفلسطيني ليس ضد القانونالقانون ضد اللاجئ الفلسطينيمعتصم حمادةحق الفلسطيني في العيش بكرامة حق مقدس ■-;-اللاجئ الفلسطيني ليس ضد القانون اللبناني• القانون اللبناني ضد اللاجئ الفلسطيني• القانون اللبناني ضد العمالة الفلسطينية في أكثر من 70 مهنة وحرفة.• القانون اللبناني ضد تملك اللاجئ الفلسطيني عقاراً في لبنان• القانون اللبناني ضد أن يستفيد اللاجئ الفلسطيني......

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