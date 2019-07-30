تحقيق بعقوبة: الإطاحة بخلية بينهم امرأة تجند الشباب للتنظيمات الإرهابية

2019/07/30 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت محكمة تحقيق بعقوبة في رئاسة محكمة استئناف ديالى الاتحادية، الثلاثاء، عن القبض على خلية إرهابية بينهم امرأة تعمل على تجنيد الشباب للتنظيمات الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في قضاء المقدادية بالمحافظة.وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “خلية جرى تفكيكها في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى مكونة من […]

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