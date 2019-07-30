2019/07/30 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الريال غاضب من أتلتيكو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد هزيمته المذلة بسباعية.. ريال مدريد يعاقب أتلتيكو بإلغاء صفقة رودريغيز) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد هزيمته المذلة بسباعية.. ريال مدريد يعاقب أتلتيكو بإلغاء صفقة رودريغيز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).