العبادي محذرا من تراكم الصغائر: زيادة اسعار النفط لاتصرف بأماكنها

2019/07/30 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، الثلاثاء، ان هناك زيادة حاليا باسعار النفط ولكنها لا تصرف في اماكنها، محذرا من تراكم الاخطاء الصغيرة الني ستؤدي الى كوارث وقال العبادي خلال اللقاء مع مجموعة من شيوخ عشائر (شَمّر ) اثناء زيارته محافظة واسط، بحسب بيان لمكتبه تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “عصابات داعش الارهابية […]

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