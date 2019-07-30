2019/07/30 | 13:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الثلاثاء، عن ضبط منتسب في شرطة الانبار متلبساً بترويج معاملات ضحايا الارهاب بوثائق مزورة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية: ضبط منتسب في شرطة الانبار متلبساً بترويج معاملات ضحايا الارهاب بوثائق مزورة ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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