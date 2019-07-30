الحكيم يتسلم أوراق اعتماد أوله ديل سفير ألمانيا لدى بغداد

2019/07/30 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … تسلم وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماد أوله ديل سفير ألمانيا لدى بغداد.وذكر بيان للوزارة، تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، إن “وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم أوراق اعتماد أوله ديل سفير ألمانيا لدى بغداد، ثم جرى التباحث في شأن العلاقات بين العراق وألمانيا، وسُبُل الارتقاء بها إلى ما […]

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