أرامكو السعودية تحدد سعر البروبان عند 370 دولارا للطن في تموز

2019/07/30 | 13:40

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت أرامكو السعودية التي تديرها الدولة يوم الأربعاء إنها حددت سعر بيع البروبان في عقد أغسطس آب عند 370 دولارا للطن، انخفاضا من 375 دولارا في يوليو تموز.

سعر بروبان أرامكو معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال إلى آسيا.

وفيما يلي جدول بأسعار عقود أرامكو السعودية للبروبان والبوتان بالدولار الأمريكي للطن:

المنتج أغسطس يوليو التغير

البروبان 370 375 -5

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