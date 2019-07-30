2019/07/30 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق طالب ميثم الخزرجي وهو احد محتجزي مخيم رفحاء، بأن يكون لمحتجزي رفحاء حزب سياسي وجناح عسكري يدافع عن المحسوبين على المخيم، على حد قوله.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالفديو”.. محتجزو رفحاء يطالبون بتشكيل حزب سياسي” وجناح عسكري لحمايتهم) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بالفديو”.. محتجزو رفحاء يطالبون بتشكيل حزب سياسي” وجناح عسكري لحمايتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).