2019/07/30 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى / خطوة برس أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن تمكن ملاكات مديرية تحقيق نينوى من ضبط الأوليات الخاصة بصرف أكثر من (11) مليار دينارٍ في ديوان المحافظة، مبينة أن تلك المبالغ مُخصَّصة من وزارة الهجرة والمهجرين لإغاثة وإيواء نازحي المحافظة.وقالت دائرة التحقيقات في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “فريق عمل المديرية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تضبط اختلاساً بأكثر من 11 مليار دينار من مخصصات نازحي نينوى وكالة خطوة برس.

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