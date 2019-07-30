اكتشاف مقبرة تعود لعهد مملكة أورارتو في تركيا

2019/07/30 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكتشف فريق من علماء الأنثروبولوجيا والآثار ومؤرخي الفن وخبراء الترميم الأتراك، في ولاية وان شرق البلاد، مقبرة كبيرة في قلعة “تشاووش تبه” المكتشفة قبل عامين، عائدة لـ 750 عاماً قبل الميلاد لعهد مملكة “أورارتو”، مخصصة لدفن الطبقة الحاكمة آنذاك.وقال رئيس قسم الآثار في كلية الآداب في جامعة “يوزيل”، البروفيسور رأفت تشاووش أوغلو، إن […]

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