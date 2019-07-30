البعثة الأممية بأفغانستان: 1366 قتيلاً مدنياً في 6 أشهر

2019/07/30 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت البعثة الأممية في أفغانستان في تقرير لها، الثلاثاء، أنّه خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019، قُتل 1366 مدنياً في أفغانستان، بينما أصيب 2446 آخرون بجروح.وقالت البعثة إنه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، انخفضت وتيرة عدد القتلى والجرحى من قبل المسلحين، بنسبة 43 في المئة مقارنة بالأشهر الستة الأولى من […]

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