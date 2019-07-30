الجنائية المركزية: المؤبد لمدان عمل مدرسا للفقه والخطابة لصالح داعش

2019/07/30 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة ‏الاتحادية، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن المؤبد على مدان عمل في تدريس أشبال ‏عصابات داعش على الفقه وإلقاء الخطب التحريضية.‏

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