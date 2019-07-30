المحكمة الاتحادية تقضي ببقاء سيران المادة 140 من الدستور

2019/07/30 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد قضت المحكمة الاتحادية العليا ببقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في تصريح صحفي تابعته “الصباح الجديد “، اليوم الثلاثاء، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء ...

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