العراق يكشف توقعه لأسعار النفط بعد إنحدارها السريع

2019/07/30 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد قال وزير النفط، ثامر الغضبان، إنه يتوقع “تحسن” أسعار النفط في بداية العام المقبل مع بدء تطبيق قرار خفض الإنتاج الذي اتخذته أوبك والمنتجون المستقلون في وقت سابق هذا الشهر.وقال الغضبان في اجتماع لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) في الكويت “لم يعد هناك خزين كبير في السوق، وعليه نحن ...

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