2019/07/30 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد خاطب البنك المركزي، هيأة التقاعد الوطنية ،الثلاثاء، بالتنسيق فيما بينهما لوضع جداول زمنية بشأن استبدال البطاقات الحالية من نوع كي كارد للمتقاعدين بغض النظر عن مدة صلاحية البطاقة،فيما اوضح ان الماستر كادر يتعذر تسويتها في البنك المركزي.وقالت وثيقة صادرة عن البنك المركزي تلقت” الصباح الجديد ” نسخة منها إن “البنك ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنسيق بين البنك المركزي وهيأة التقاعد بشأن رواتب المتقاعدين) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنسيق بين البنك المركزي وهيأة التقاعد بشأن رواتب المتقاعدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).