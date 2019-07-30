شاهد .. هيئة الحج تبذل جهودها لخدمة حجاج بيت الله الحرام

2019/07/30 | 13:52

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هيئة الحج تبذل جهودها لخدمة حجاج بيت الله الحرام

الثلاثاء

30

تموز

2019 :

01:34 pm

28

يستعد الحجاج العراقيون في مكة المكرمة لاداء المناسك وسط خدمات

كبيرة تقدمها لهم هيئة الحج والعمرة العراقية ..



تفاصيل اكثر والتقرير

الاتي.. تقرير : حسين رياض

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