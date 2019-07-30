تونس حريصة على إنجاح المواعيد الانتخابية بعد رحيل السبسي

2019/07/30 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد تونس التي فقدت رئيسها الباجي قائد السبسي الخميس وتجنبت شغورا في السلطة، لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة خلال أقل من شهرين،

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