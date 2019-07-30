2019/07/30 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام رئيس جمهورية الفلبين بتنصيب کل من المحامية “جيهان لي بايل” والمحامي “يوسف عباس” مدراء للجنة الوطنية للمسلمين في الفلبين (وزارة شؤون المسلمين).حيث حضر المديران الجديدان في المكتب المركزي للجنة وأديا القسم أمام وزير شؤون المسلمين في الفلبين ليصبحا مسؤولين مشرفين على شؤون المسلمين هناك.الجدير بذكره أن “يوسف عباس” من أهالي مدينة “مراوي” …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تنصيب مدراء جدد في وزارة شؤون المسلمين في الفلبين النعيم نيوز.

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