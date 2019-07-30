2019/07/30 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكد عضو لجنة حقوق الانسان النيابية ارشد الصالحي، اليوم الثلاثاء، وجود “مغيبين”، مشيراً الى ان لجنته تسعى لتشريع قانون “الاختفاء القسري”.وقال الصالحي للمركز الخبري الوطني NNC، إن “لجنة حقوق الانسان تتابع موضوع المغيبين القسريين عن قرب”.وتابع “نحن نريد تشريع قانون الاختفاء القسري حتى نصل الى نتيجة ايجابية”.واضاف […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص حقوق الانسان النيابية تؤكد وجود “مغيبين” وتتحرك لتشريع قانون “الاختفاء القسري” المركز الخبري الوطني.

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