مجلس النواب يعقد جلسته برئاسة النائب الاول

2019/07/30 | 14:23

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الـــدورة النيابيـــة الرابعـةالسنـة التشريعية الاولــىالفصـــل التشريعـــي الثانيالنائب الاول لرئـيـس مـجـلـس الـنـوابالـسـيـد حـسـن كـريـم الـكـعـبـي يـفـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقـــــــــم (٣٦)الثلاثاء ٣٠ / تمــوز / ٢٠١٩

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