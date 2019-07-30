عاجل .. رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض

2019/07/30 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 🔺 هيئة الحشد الشعبي انجزت هيكلية منسجمة مع الامر الديواني الذي اصدره رئيس الوزراء مطلع الشهر الحالي 🔺 نحتاج الى شهرين لإكمال عملية الدمج والتجانس 🔺الامر الديواني هو دعم لقوات الحشد الشعبي 🔺 الغاء مديرية التعبئة و مكاتب الحشد الشعبي في المحافظات 🔺حددت الهيئة المناصب التي يتقلدها منتسبو الحشد وتم اعداد آلية لمنح الرتب حسب […]

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