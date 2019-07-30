2019/07/30 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين للقضاء خلال ممارساتها الأمنية في المحافظة.

وقالت قيادة الشرطة في بيان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 15 مطلوباً خلال ممارسة أمنية في ديالى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال 15 مطلوباً خلال ممارسة أمنية في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).