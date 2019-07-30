2019/07/30 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى ممثل سماحة المرجع اليعقوبي في السنغال الشيخ حسام البيجاوي بمدير مؤسسة آل يس “الشيخ شريف بالو” وبأعضاء المؤسسة , الذين يعملون بالتبليغ وإحياء مناسبات أهل البيت “عليهم السلام” منذ أكثر من عشرين سنة.حيث قال ممثل المرجع اليعقوبي الشيخ حسام البيجاوي: ” قمنا بزيارة “مؤسسة آل يس” والتقينا مديرها الشيخ شريف بالو” وعدد من …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ممثل المرجع اليعقوبي في السنغال يلتقي بمدير مؤسسة “آل يس” النعيم نيوز.

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