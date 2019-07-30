حقوق الانسان النيابية تؤكد وجود

2019/07/30 | 14:28

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بغداد/ سومر نيوز

أكد عضو لجنة حقوق الانسان النيابية ارشد الصالحي، اليوم الثلاثاء، وجود "مغيبين"، مشيراً الى ان لجنته ت...

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