المالية النيابية : المصارف ستطالها العقوبات اذا تعاملت مع الشخصيات الاربع التي طالتها العقوبات الامريكية

2019/07/30 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر عضو في اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، أن العقوبات الامريكية على عدد من الشخصيات العراقية ليس لها اثر سياسي او اداري داخل البلاد، مشيرا الى أن تاثيرها سينحصر بالجوانب المالية والفنية فقط، فيما حذر من عقوبات تطال المصارف العراقية في حال تعاملها مع تلك الشخصيات.وقال النائب عبد الهادي السعداوي ، إن “العقوبات الامريكية على […]

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