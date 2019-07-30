انسجاماً مع التوجهات الحكومية الكمارك تمارس دورها في التصدي لآفة المخدرات و تعلن الكميات المضبوطة في مراكزها الكمركية

2019/07/30 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الثلاثاء ٢٠١٩/٧/٣٠ عن احصائية بالمواد المخدرة المضبوطة في مراكزها الكمركية منذ بداية ٢٠١٨ لغاية نهاية الفصل الأول لسنة ٢٠١٩ .وقالت الهيئة في بيان لها أن جهودا استثنائية بذلت من قبل موظفيها تأتي في الأطار العام للتوجهات الحكومية في محاربة أفة المخدرات وتنفيذاً للمهام التي رسمها قانون الكمارك رقم ٢٣ […]

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