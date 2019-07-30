عبد الصمد: ذهاب وزراء ومسؤولين الى الحج استهتار بالمسؤولية

2019/07/30 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد رئيس كتلة الدعوة الاسلامية في البرلمان خلف عبد الصمد، اليوم الثلاثاء، وبشدة ذهاب بعض الوزراء والمسؤولين الى الحج، عادا ذلك بأنه "استهتار بالمسؤولية واستئثار بالسلطة"، مشددا على أنه منهج مرفوض وغير مبرر مطلقا.

وقال عبد الصمد، في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن ذهاب بعض الوزراء وبعض رؤساء الهيئات الى الحج استهتار بالمسؤولية واستئثار بالسلطة التي منحت لهم دون مراعاة لواجباتهم وحقوق المواطنين واهمال لما يقتضيه الواجب الشرعي والوطني.

واضاف ان الظروف التي يمر بها البلد والحاجة الماسة لتقديم الخدمات للمواطنين ومعالجة الازمات وتنفيذ البرنامج الحكومي الذي التزمت به، يوجب على الجهات التنفيذية وخصوصا الوزراء ورؤساء الهيئات الالتزام التام بما يحقق هذه الغايات وبذل جهود استثنائية لانجازها.وتابع قائلا، إن مايؤسف له ترك بعض الوزراء وكبار المسوولين التنفيذيين لاعمالهم والذهاب الى الحج مؤثرين انفسهم على المواطنين وطلباتهم التي لايمكن ان تجد طريقها للحل دون متابعة خاصة من المسؤولين الذين كان الاحرى بهم ان يجدوا ويجتهدوا من اجل هذا العمل الذي كلفوا به.

واشار الى ان ذهاب بعض الوزراء وبعض رؤساء الهيئات الى الحج استهتار بالمسؤولية واستئثار بالسلطة التي منحت لهم دون مراعاة لواجباتهم وحقوق المواطنين واهمال لما يقتضيه الواجب الشرعي والوطني وهو منهج مرفوض غير مبرر مطلقا.

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