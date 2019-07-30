برلمان كوردستان يعقد جلسة للمصادقة على تحديد يوم لذكرى إبادة الايزيديين

2019/07/30 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حددت رئاسة برلمان اقليم كوردستان بعد غد الخميس موعدا لعقد جلسة اعتيادية للمصادقة على مقترح يقضي باعتبار الثالث من آب ذكرى الابادة الجماعية التي تعرض لها الايزيديون على يد تنظيم داعش بعد اجتياحه مناطق تُقدر بثلثي العراق في اواسط عام 2014.

واعلنت الرئاسة في بيان اليوم الثلاثاء انها قررت عقد الجلسة في الساعة الـ11 قبل ظهر يوم الخميس المصادف 1/8/2019.

واوضح البيان ان الجلسة ستتضمن القراءة الثانية لمقترح قرار تحديد يوم 3/8/2014 كيوم للإبادة الجماعية للإيزيديين.

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