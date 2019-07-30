مجلس وزراء كردستان يبحث ارسال وفد إلى بغداد للتفاهم حول قضية تسليم النفط والموازنة

2019/07/30 | 14:35

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بغداد اليوم- اربيل

اجتمع مجلس وزراء كردستان، الثلاثاء (30 تموز 2019)، لمناقشة مواضيع متعددة ابرزها ارسال وفد الى بغداد للتفاهم حول قضية تسليم النفط والموازنة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن مجلس وزراء اقليم كردستان بدأ اجتماعه الخاص بمناقشة جملة من المواضيع ابرزها ارسال وفد الى بغداد لإكمال مباحثات اللجنة المشتركة بخصوص التوصل الى تفاهم حول قضية تسليم النفط والموازنة.

وكانت اللجنة العليا المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، قد أعلنت الخميس (25 تموز 2019)، التوصل الى اتفاق لوضع اليات عملية لبحث الملفات العالقة عبر لجان فنية من الوزارات.وأصدرت اللجنة العليا بيانا، تلقته (بغداد اليوم)، جاء فيه "إجتمعت الخميس 25 تموز 2019 اللجنة العليا المشتركة للحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كردستان-العراق الخاصة بحل المسائل العالقة بين الحكومتين، بإشراف رئيس وزراء الإقليم والسيد نائب رئيس وزراء الحكومة الإتحادية لشؤون الطاقة للبدء بالحوار حول إيجاد حلول عادلة دستورية للمسائل العالقة".وأضافت "تم التباحث حول الملفات الأساسية وخصوصاً (ملف المناطق المتنازع عليها، ملف القضايا المالية والموازنة، وملف النفط والغاز)، وتم الإتفاق على وضع آليات عملية لبحث تفاصيل الملفات العالقة من خلال تشكيل لجان فنية من الوزارات ذات العلاقة تحت إشراف اللجنة العليا المشتركة".وتقرر في الإجتماع "إستمرار التواصل ما بين الطرفين بإتجاه إيجاد حلول جذرية دستورية لكل المشاكل العالقة بشكل يخدم مصلحة الجميع، ومن المقرر أن تجتمع اللجان الفنية في بغداد في الأسبوع القادم".

بغداد اليوم-بغداد

عقد مجلس النواب، الثلاثاء، 30 تموز، 2019، جلسته برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، حسن الكعبي.

وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "النائب الأول لرئيس المجلس، حسن الكعبي، افتتح اعمال الجلسة رقم 36

بغداد اليوم- بغداد

أكد زعيم ائتلاف النصر، حيدر العبادي، الثلاثاء (30 تموز 2019)، أن هناك زيادة بأسعار النفط لا تصرف في اماكنها الصحيحة، لافتا إلى أن تراكم الاخطاء سيؤدي الى كوارث مثلما حصل بالسابق.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان تلقته (بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

عقد مجلس الوزراء، الثلاثاء، 30 تموز، 2019، جلسة جديدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء الإعلامي، أن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي".

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