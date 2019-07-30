العبادي يؤكد من واسط اهمية البناء على الانجازات المتحققة وليس الاكتفاء بها لانها ستتاكل وتضعف

2019/07/30 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي اهمية البناء على الانجازات المتحققة في الحكومة السابقة وليس الاكتفاء بها لانها ستتأكل وتضعف .واشار العبادي خلال لقائه مجموعة من شيوخ عشائر (شَمّر ) خلال زيارته محافظة واسط ” ان عصابات داعش الارهابية كانت تشكل خطرا على العالم والكل متخوف منها والابطال حققوا الانتصار عليها وتحرير الارض ، […]

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