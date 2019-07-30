"طائرات إسرائيلية".. مسؤولون ينفون استهداف "معسكر العراق"

2019/07/30 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت جميع القيادات الأمنية في ديالى الأنباء التي تشير الى استهداف معسكر العراق "أشرف سابقا" الذي يقع في ناحية العظيم النائية المحاذية لمحافظة صلاح الدين شمال ديالى.

وقال قائد الفرقة الخامسة للجيش للعراقي اللواء الركن أكرم صدام بأن قواته تتولى حماية المعسكر بالكامل ولم تسجل أية خروقات أو استهداف بطائرات مسيرة أو غيرها.

وكانت وسائل إعلام ذكرت إن طائرات إسرائيلية استهدفت قاعدة "أشرف" شمال شرق بغداد بسبب وجود مخزن لصواريخ إسرائيلية.

ومن جانبه نفى القيادي في منظمة بدر ورئيس لجنة الأمن في مجلس المحافظة صادق الحسيني حدوث أي استهداف جوي للمعسكر مشيرا إلى حدوث تماس كهربائي قبل يومين داخل القاعات دون تسجيل أية خسائر.

ولم يرد أي تعليق رسمي من إسرائيل حول القضية ذاتها حتى الآن، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تحدث مؤخرا عن الوجود الإيراني داخل العراق.

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