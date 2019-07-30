2019/07/30 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مناطق متفرقة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال متهمين بـ"الإرهاب" والترويج للمخدرات في بغداد) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال متهمين بـ"الإرهاب" والترويج للمخدرات في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).