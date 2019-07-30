2019/07/30 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، اليوم الثلاثاء، مع وزير الداخلية الكويتي خالد الجراح الصباح ملفات مكافحة المخدرات ومحاربة الإرهاب.وأكد وزير الداخلية خلال الاجتماع الذي عقد مع نظيره الكويتي بحضور عدد من القادة والمسؤولين الأمنيين، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي تلقته (واع) أن “العراق بدأ خطوات جدية لتحقيق الأمن وتعزيز الاستقرار بعد انتصاره على داعش

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية الياسري يبحث مع نظيره الكويتي ملفات مكافحة المخدرات ومحاربة الإرهاب وكالة صدى الاعلام للانباء.

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