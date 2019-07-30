2019/07/30 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع لاجئان صوماليان في فخ نصبه لهما مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، وكشف تأييدهما لتنظيم “داعش” الإرهابي، ومحاولتهما الالتحاق به.وقد تواصل أحد عناصر مكتب التحقيقات متنكراً مع اللاجئين الصوماليين أحمد محمد وعبدي حسين، واكتشف أنهما يعتزمان السفر إلى سيناء في مصر، والالتحاق بتنظيم “داعش”.وألقت السلطات الأمريكية القبض عليهما بعد اقتنائهما لتذكرتي سفر إلى مصر …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كمين يطيح بلاجئين صوماليين كانا يعتزمان الالتحاق بـ”داعش” النعيم نيوز.

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