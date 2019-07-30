الحشد الشعبي يطالب عبد المهدي بتنفيذ أمر

2019/07/30 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلمة -

بغداد

أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، يوم الثلاثاء، عن

توجيه رسالة إلى رئيس الوزراء القائد العام للقوات العام للقوات

المسلحة عادل عبد المهدي بشأن تنفيذ الأمر الديواني، فيما أكد انه

طلب مهلة شهرين من عبد المهدي لإكمال عملية الدمج

والتجانس.

وقال الفياض في مؤتمر صحافي إن “هيئة الحشد الشعبي استطاعت من خلال

عمل دؤوب استطاعت ان تنجز ما يمكن انجازه”، مبينا أنه “تم توجيه

رسالة إلى رئيس الوزراء القائد العام للقوات العام للقوات المسلحة

عادل عبد المهدي يوم امس بهذا الخصوص”.

وأضاف الفياض، أن “الهيئة اكدت في الرسالة أنها انجزت هيكلية منسجمة

مع الامر الديوانية الذي اصدره رئيس الوزراء مطلع الشهر الحالي”،

مشيرا إلى “الغاء مكاتب الهيئة في المحافظات وتحويل ملاكاتها الى

الجهة المناسبة في الهيئة”.

وأكد الفياض “الغاء مديرية التعبئة في الحشد الشعبي وتحويل ملاكاتها

الى الجهة المناسبة بالهيئة”، مشيرا إلى “متابعة الاجراءات لكل من

يحاول انتحال صفة الحشد ولدينا ملف كبير بذلك، فضلا عن استكمال

الجزء الاكبر من المسميات غير المسموح بها”.

واشار رئيس الهيئة إلى أنه “طلبنا من رئيس الوزراء القائد العام

للقوات العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي مهلة شهرين من عبد

المهدي لإكمال عملية الدمج والتجانس”.

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