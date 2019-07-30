شرطة ديالى تكشف خطط “داعش” في المحافظة 

2019/07/30 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أكد المتحدث باسم #شرطة محافظة #ديالى العميد #غالب_العطية، اليوم الثلاثاء، أن الخروقات الأمنية الأخيرة التي استهدفت عدد من القرى في المحافظة، تم تهويلها إعلامياً.العطية قال […]

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