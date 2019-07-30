استعدادات لإفتتاح معرض النصر الكبير للاعمال اليدوية في كربلاء

2019/07/30 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت العتبة الحسينية المقدسة، الثلاثاء، عن اقامة معرض النصر الكبير للاعمال اليدوية تكريماً لجهود مقاتلي الحشد الشعبي في كربلاء للفترة من 3 آب المقبل ولمدة ستة ايام.وقالت المتحدثة بإسم معهد الاسرة المسلمة نهاوند العبودي، في حديث لوكالة نون الخبرية، ان "المعرض الذي يقيمه معهد الاسرة المسلمة بالتعاون مع معرض كربلاء الدولي، سيبدأ السبت القادم الموافق 3 آب 2019، ولمدة ستة ايام متتالية".

واضافت، ان "المعرض يبدأ من الساعة 5 الى 10 مساءاً، وهو جزء من برنامج كامل تم اعداده من قبل معهد الاسرة المسلمة بمناسبة زواج النورين (الامام علي بن ابي طالب والسيدة فاطمة الزهراء عليهما السلام)".

واشارت العبودي، ان "معرض النصر الكبير سيشمل اعمال يدوية متنوعة من الخياطة والطبخ ولوحات فنية واعمال اخرى، تكريماً لجهود مقاتلي الحشد الشعبي واعتزازاً بنصرهم العظيم".

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