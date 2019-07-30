القنصل الإيراني يحذر مواطنيه:أي إيراني سيدخل العراق بلا تأشيرة سيواجه السجن 3 سنوات

2019/07/30 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر القنصل الايراني في محافظة كربلاء ميرمسعود حسيني، اليوم الاحد، المواطنيين الايرانيين من خرق القوانين العراقية ومحاولة الدخول الى البلاد بشكل غير قانوني خلال زيارة الاربعينية.وقال حسيني بحسب ما اوردت صحيفة "تايمز اوف طهران"، ان العراق "بلد ذو سيادة وقوانين خاصة به، وعلى الزائرين الايرانيين، متابعة هذه القوانين والالتزام بها خلال الزيارة السنوية".

وتابع "بالنظر الى حساسية السلطات العراقية من دخول الاجانب الى اراضيها دون تأشيرات، فاني احذر المواطنيين الايرانيين، من ان مخالفة القوانين العراقية للدخول قد تؤدي بهم الى السجن لثلاث سنوات في العراق".

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