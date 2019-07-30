قتلوه من اجل “تكتك”.. جريمة بشعة في بغداد ضحيتها شاب يافع شاهد الصور

2019/07/30 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق افاد مصدر امني ،اليوم الاثنين، بمقتل شاب بجريمة بشعة شرقي العاصمة بغداد.وقال المصدر لـ”المدار”، إن “شاب يافع قتل طعنأ بالسكاكين في منطقة الحسينية شرقي بغداد، من أجل سرقة التكتك الخاص به”.واضاف، أنه “تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي”.

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