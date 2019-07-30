نائب: الحكومة والبرلمان حققا انجازا اقتصاديا غير مسبوق خلال العام الجاري

2019/07/30 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتبر النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الثلاثاء، ان مجلس النواب حقق نحو 70 بالمئة من مهامه خلال العام الجاري، مشيرا الى ان اهم انجاز للبرلمام والحكومة هو منع الاقتراض الخارجي خلال العام الجاري وهي خطوة غير مسبوقة منذ عقود.وقال المسعودي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “مجلس النواب انجز الكثير من القوانين المهمة وتشكييل […]

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