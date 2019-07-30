2019/07/30 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC قال النائب عن كتلة الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب فارس البريفكاني، اليوم الثلاثاء، إن استجواب وزير المالية “غير مهني” ولا يخضع للمعايير.وأوضح البريفكاني، ان “الاستجواب كفله الدستور العراقي ومن حق اي نائب التقدم باستجواب اي وزير”، مبينا ان “الاستجواب يجب ان يخضع الى معايير علمية وقانونية”.وأشار الى ان […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الديمقراطي الكردستاني: خطوات وزير المالية “مدروسة” واستجوابه “غير مهني” المركز الخبري الوطني.

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