الجيش اليمني واللجان الشعبية يسيطرون على ثلاثة مواقع قبالة السديس بنجران

2019/07/30 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيطرت وحدات من رجال الجيش اليمني واللجان الشعبية على ثلاثة مواقع لمسلحي تحالف العدوان السعودي قبالة السديس بمحور نجران .وأوضح مصدر عسكري بنجران ان وحدات من رجال الجيش اليمني واللجان الشعبية نفذت عملية هجومية على مواقع مسلحي تحالف العدوان السعودي قبالة السديس وتمكنت بعون الله من السيطرة على ثلاثة مواقع عسكرية وقتل وجرح عدد …

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