وزير الخارجيّة يتسلّم أوراق اعتماد أوله ديل سفير ألمانيا لدى بغداد

2019/07/30 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلّم وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم أوراق اعتماد أوله ديل سفير ألمانيا لدى بغداد، كما جرى التباحث في شأن العلاقات بين العراق وألمانيا، وسُبُل الارتقاء بها إلى ما يُلبِّي طموح كلا الشعبين.

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